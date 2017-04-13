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Ella產後首PO文兒亮相 羊水嗆肺需戴呼吸器

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Ella產後與Selina、Hebe、賴斯翔及兒子勁寶合影。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella產後與Selina、Hebe、賴斯翔及兒子勁寶合影。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella喜抱兒子勁寶。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella喜抱兒子勁寶。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella一家三口合體。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella一家三口合體。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella一家三口秀拳頭合影。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella一家三口秀拳頭合影。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella分享產後現況。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella分享產後現況。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）
Ella、賴斯翔昨迎接愛的結晶。（圖／中時資料照片）
Ella、賴斯翔昨迎接愛的結晶。（圖／中時資料照片）
賴斯翔稱讚Ella是女勇士。（圖／翻攝自爾文賴微博）
賴斯翔稱讚Ella是女勇士。（圖／翻攝自爾文賴微博）

女子天團S.H.E成員Ella昨天順利產下寶貝兒子「勁寶」，中午在臉書首度PO文報平安，並透露勁寶出生時3088克、48公分，不過因為肺部嗆入羊水和胎便，目前必須使用呼吸器治療，其他狀況一切皆平安，也感謝各界關心和祝福。

Ella愛兒勁寶重3088克 「下面很壯觀桃花就是旺」

Ella在臉書曬出首張全家福合照，接著便透露當天生產過程，她表示原先想嘗試水中生產，不過因為子宮頸太厚、產道不夠寬，加上當時五指未全開，最後選擇自然產，不過由於沒有施打無痛，導致生產過程的痛難以用言語形容，不過為母則強的她告訴自己，無論如何都要把勁寶生出來，雖然生產過程平安順利，但勁寶卻因為肺部嗆入羊水和胎便，目前需靠戴呼吸器治療，以便加速代謝掉黏在氣管上的胎便，其他狀況則是一切平安。

Ella透露兒子勁寶遺傳了她和老公的好基因，手長、腳長、臉又小，還打趣說勁寶「下面」超壯觀，未來桃花一定很旺，Selina先前笑說要對勁寶喊話，必須要在她在台灣時出生，果然勁寶超聽話，挑在Selina、Hebe都在台灣的時候出生，Ella目前與老公賴斯翔處在新手爸媽的喜悅中，也感謝所有醫護人員照料。

(中時電子報)

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