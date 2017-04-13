林岱樺：政院應調查一例一休與物價是否有關

民進黨立委林岱樺13日在立法院召開記者會表示，一例一休衍生出龐大問題，並造成物價上漲，行政院應調查兩者間是否相關。（劉宗龍攝）

民進黨立委林岱樺13日在立法院召開記者會表示，一例一休衍生出龐大問題，並造成物價上漲，行政院應調查兩者間是否相關，如果一例一休造成物價上漲，就應拿出改弦更張的魄力。

(中時)