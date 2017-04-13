北市仁愛路改雙向通車 最快7月上路
台北市仁愛路改為雙向通車爭論多時，經交通局初步評估，往西道路容量縮減，雖然部分路口的服務水準會降1個等級較現行壅塞，但可增加民眾方便性與活絡地方發展，交工處長謝銘鴻今指出，近期會到仁愛路沿線各里舉辦公聽會，若順利，今年7月就會上路。
目前仁愛路從市府前的新仁愛路到仁愛圓環可雙向通行，經交工處分析後，未來仁愛路雙向的路段將再從仁愛圓環延長至杭州南路，至於杭州南路至中山南路因林森南路地下道車流較大，仍維持單向通行。
交通局長張哲揚今天赴議會交委會報告時表示，仁愛路改為雙向通車，原則上對整個地區發展會較好，會影響行車速率降低5％至10％。
謝銘鴻說，部分路口如仁愛路與復興南路、建國南路、新生南路及金山南路交接的路段服務水準會降1級，信義路有些車流會移轉至仁愛路，紓解信義路車流，且可對居民進出動線簡化。
他說，最近會先到仁愛路沿線各里，舉辦2至3場座談會，聽取地方意見，若順利的話，利用舉辦世大運前、暑假期間，將仁愛路改為雙向通車。
議員簡舒培認為，應該加速舉辦公聽會及增加場次；議員王孝維表示，仁愛路過去只有一個因為捷運施工的理由改為單向，現在捷運做好了，怎麼不開放？他要求交通局提出反對的數據，並注意改雙向後對房屋、房地產的價值，應該更廣泛想一下再做決定。
(中時)
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