舊石器史前人可以砍竹子？臧振華：沒問題
日本國立科學博物館教授海部陽介，計畫以3萬年前舊石器時代的技術打造一艘竹筏，希望能橫越黑潮前往日本，但史前的技術有辦法砍斷、鋸斷竹子嗎，應邀參加座談會的中研院士臧振華斬釘截鐵的表示：沒問題！
臧振華主持的八仙洞考古計畫，挖出許多台灣歷史最悠久、證實3萬年前台灣就有人類活動的證據，其中許多以石器製成的工具、石製刀具使用，就使採自東海岸俯拾即是的變質砂岩。
臧振華表示，變質砂岩質地堅硬，利用摔砸法的方式控制好角度，就能產生一片片的石製刀片，不用打磨就非常銳利，刀具用久鈍了，再以石塊敲擊又成了銳利的刀具，十分好用。
臧振華與友人陳文連今天也實地操作，陳文連將海邊圓滑的變質砂岩，重重的砸在石砧板上，經過多次嘗試後果然敲出一片銳利的石製刀具，用來切割竹子，順利留下深深的刮痕，臧振華強調，以舊石器的技術，要鋸斷竹子不成問題。
海部陽介打算以舊石器時代技術，從台灣造竹筏航向與那國島，臧振華強調，以往以南島民族的航海技術，跨越黑潮的嘗試非常多，但舊石器時代的航海則是第一次，他也很期待看到航行。
(中時)
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