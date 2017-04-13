環保業者灌水詐157萬工程款未遂
台南巿環保局去年9月採購350桶有害廢溶劑換併桶及移置，位於仁德的環保業者得標後，涉嫌以水肥車灌水增重24公噸，今年1月遭查獲，意圖詐欺工程款157萬餘元未遂，還因產生更多的有害廢溶劑將遭求償。
保七總隊第三大隊第三中隊13日表示，今年1月受南檢指揮，查獲環保業者意圖詐領工程款，原本對方以約250萬元，從南巿環保局得標處理350桶共70公噸的有害廢溶劑換併桶，卻以灌水方式填具不實數字，浮報實際處理噸數。
檢警調閱監視器，發現對方透過下包廠商找來6車次水肥車以河水增重，換算灌水噸量約24公噸，等於實際處理換併桶的有害廢溶劑只有46公噸，還因為24公噸河水與有害廢溶劑混合，相關單位必須多花210萬元善後。
環保業者42歲陳姓負責人等6人，以及3公司，今年3月16日遭台南地檢署依違反廢棄物清理法以及詐欺未遂等罪提起公訴，犯罪使用的水肥車遭宣告沒收，對於因犯罪衍生有害廢溶劑額外清理費用，南巿環保局將求償。
(中時)
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