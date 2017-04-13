女兒跑步送醫成植物人 老爸辱罵主任判罰金
39歲詹姓男子，因女兒6年間就讀國中時參加跑步比賽倒地失去意識，送醫後迄今呈現植物人狀態，詹男怪罪校方處理不當，多次到學校協調無效，聲請國賠又被駁回；去年1月4日他開車到校門口灑冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，丟雞蛋擊中郭姓主任，又對其辱罵5字經、抓衣領等，台中地院依強暴侮辱罪判處罰金6千元。
判決書指出，詹男女兒於5年前，參加校內運動會跑步比賽，賽後竟突然失去意識、呼吸，送醫後醫師研判長時間缺氧，有腦缺氧損傷併雙肢體乏力症，迄今呈現植物人狀態。
詹男認為，比賽前女兒曾向級任導師反映感冒、身體不適，仍被派出參賽，賽後又急救不當、延誤送醫，才會導致女兒變成植物人，一直怪罪校方，但多年來與校方多次協調，也提國賠，一審請求3870萬餘元、二審請求2000萬元，但法院認定無因果關係，駁回確定，讓他更難釋懷。
去年1月間，詹男又忿忿不停，開自小客車到學校門口叫囂，灑冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員；學校郭姓學務主任以手機錄影蒐證時，遭砸中雞蛋；警員趕至時，詹男除了爆粗口辱罵郭主任5字經外，又衝過去抓衣他領，員警見狀才架開詹男，郭姓主任控告傷害罪部分撤回。
台中地院審理後，法官審酌詹男因女兒事件而心有不甘犯案，考量其素行良好，依強暴侮辱罪判6千元罰金。
(中時)
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