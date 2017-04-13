退休女教師遭詐百萬 警電話通知堅不信遭騙

警方逮捕詐騙集團李姓犯嫌。（王揚傑翻攝）

今年2月間，新北市樹林警分局查獲詐騙集團少年車手，向上追查逮捕車手頭18歲甘姓男子，並鎖定該集團核心幹部20歲李姓男子，經長期蒐證，日前持拘票拘提李嫌到案，於李嫌車內起出多本被害人存摺。

警方根據存摺打電話通知北市65歲的黃姓女退休教師，告知她已遭詐騙集團行騙，黃女卻堅稱並未受騙，樹林警方擔心黃女持續遭詐，趕緊通知黃女轄區派出所派員前往說明，黃女見制服警員上門，才確信自己遭到詐騙。

黃女告訴警方，因對方自稱檢察官，以「偵查不公開」要求她不得向任何人透露案情，所以才不敢向任何人提及此事。她陸續交付存摺、提款卡並變賣股票匯款多次，金額達1百多萬，帳戶已被提領一空。

偵訊後，警方以詐欺罪嫌將李嫌移送法辦，並繼續追查該集團其他共犯。

(中時)