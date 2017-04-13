被指拋棄妻女告王幸男 施明德敗訴定讞

前民進黨主席施明德指控前立委王幸男在11年前反貪倒扁活動期間，於報上發表「饒了台灣吧！致施明德公開信」，施憤而提告求償200萬元，最高法院認為王男的目的是避免造成激烈抗爭、社會對立，沒有損及施的名譽，昨日判王幸男勝訴、免賠確定。

同時間施明德也不滿他時任立委的林國慶、謝欣霓、王淑慧和許榮淑等4人，影射他如陳世美般，拋棄前妻陳麗珠一家人，訴請法院索賠400萬元和登報道歉。3年前最高法院認定林等人對可受公評的事作評論，受言論自由保障，判施明德敗訴定讞。

判決指出，施明德主張王幸男在2006年8月間在報上發表「饒了台灣吧！致施明德公開信」文章，不實指摘他「罹患老人癡呆症」、「出獄後...卻拋棄苦苦等候15年的母女3人」等語，使他名譽受損，請求賠償200萬元。

王幸男則說，施明德曾任黨主席，任何黨員都可對施男給予最嚴厲的檢驗與批判，這篇文章刊登時，施明德正發起倒扁運動，影響國家政局甚鉅，他的文章是指施明德個人道德瑕疵部分，有經合理查證，沒有損害施的名譽。

高院更一審認定，王幸男是針對可受公評之事評論，況且他的文章刊登後，反貪運動推展越益熱烈，使施的社會地位更登上高峯，並第2次獲選為諾貝爾和平獎候選人，可見社會地位及評價絲毫未受到貶抑，判施敗訴，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)