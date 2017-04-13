故宮前副院長周筑昆疑似塗改公文 立委要求徹查

民進黨立委何欣純（見圖）13日在立法院教育及文化委員會質詢時驚爆國立故宮博物院前副院長周筑昆疑似塗改公文，申請訴訟費用補助，要求故宮院長林正儀應徹查清楚，經手人都應糾舉出來，依法嚴懲。故宮院長林正儀答詢表示，一切都依法處理。（劉宗龍攝）

民進黨立委何欣純13日在立法院教育及文化委員會質詢時驚爆國立故宮博物院前副院長周筑昆疑似塗改公文，申請訴訟費用補助，要求故宮院長林正儀（見圖）應徹查清楚，經手人都應糾舉出來，依法嚴懲。故宮院長林正儀答詢表示，一切都依法處理。（劉宗龍攝）

民進黨立委何欣純13日在立法院教育及文化委員會質詢時驚爆國立故宮博物院前副院長周筑昆疑似塗改公文，申請訴訟費用補助，要求故宮院長林正儀應徹查清楚，經手人都應糾舉出來，依法嚴懲。故宮院長林正儀答詢表示，一切都依法處理。

(中時)