讚！人工電子眼救全盲　長庚醫院創亞洲紀錄

長庚醫院上月完成亞洲首例人工電子眼植入手術。（長庚醫院提供）

人工電子眼示意圖。（長庚醫院提供）

長庚醫院電子眼手術團隊。（長庚醫院提供）

41歲任職於建築工地主任的高先生，近5年視覺的視力逐漸退化，大白天巡工地，常因看不清楚而遭地上雜物絆倒受傷，近2年更惡化只剩光反應、視力嚴重喪失，確診為俗稱「夜盲症」的視網膜失養症。長庚醫院眼科團隊上月替他右眼裝設人工電子眼，未來透過復健，可恢復部分視力，該手術也是亞洲首例，堪稱台灣之光！

手術團隊成員之一的林口長庚視網膜科主任黃奕修解釋，視網膜失養症為一種基因突變疾病，視網膜的的感光細胞因不明原因而逐漸凋零、死亡，最初會出現夜盲症，最終會惡化到全天的視力和事業均喪失；該疾病至今無良好的治療方式，主因是視網膜細胞無法再生，一旦受損，將使得功能逐漸退化並「不可逆」，估計全台有8000~1.2萬人罹患視網膜相關疾病，日常生活大受影響。

高先生的視力在短短的3年內急速惡化，近2年過著幾乎全盲的生活，苦不堪言，長庚醫院眼科團隊上月替他完成右眼的人工電子眼手術，黃奕修說，患者術後要經1個月的修復期，待傷口完全恢復，才會進行接電，並展開復健恢復。

黃奕修說，人工電子眼又稱人工仿生眼，原理是將微小刺激電極、接觸視網膜傳遞神經纖維上，搭配患者眼鏡框上的攝影機取得欲視的影像，並透過一些特殊的傳遞方式，將處理過的影像訊號，無線傳送到眼的內電子元件，最終由未萎縮的是神經傳遞至大腦視覺區。

然而，該成像是因經電擊刺激產生，和一般的視覺成像仍有差異，故患者置換人工電子眼後，仍要經數個月的復健，重塑視覺記憶。復健期也將視人工電子眼是否能發會最大功能的關鍵，預計共有20堂復健課程，每堂課約2小時，每堂間隔2~3周。

統計顯示，96%患者在術後可見特別形狀的物體，項市政方形、三角形、圓型等；約60%患者可看到約10公尺距離的物體，並可朝目標物行走及執行日常動作，像是精準走向10公尺遠的門並開門，對日常生活的基本需求已有極大幫助。

目前美國、歐盟已批准人工電子眼可用於後天感光細胞嚴重受損病患，患者必須已失去生活所需的視覺基本需求；此個案為亞洲首例，由長庚醫院採向衛福部申請，獲得專案許可執行，整體費用約500萬元，由弘廬基金會贊助。

(中時)