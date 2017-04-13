尚順育樂世界爭食明起台中國際旅展 春遊尚順搶優惠 住宿券3折起
2017台中國際旅展明(14)日登場，苗栗縣尚順育樂世界南下爭食中、南部商機，除育樂天地樂遊券買10贈1，歐雅閣西餐廳券在現場也有買5送1。
尚順育樂世界結合室內樂園、百貨、君樂飯店3棟建築體，並強調能安排多日行程體驗鄉村樂活風采，這次旅展主打「全方位一站式休憩主題樂園」，提供休閒、育樂、美食、飯店、購物一次滿足，共有7種超值方案搶客。
尚順育樂世界以原價1萬1,478元「歡樂之旅」為例，包含雙床客房及1泊1食自住早餐券、育樂天地遊門票，旅展只賣3,788元，可走過連通空橋輕鬆到達育樂天地，不受天氣、
交通因素影響。
尚順育樂天地也出優惠下殺5折的「育樂天地樂遊券」，旅展只要450元，再享買10送1；還有「育樂天地暢遊券」，每張特惠699元，下殺58折，也有買10送1。
(工商)
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