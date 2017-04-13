古蹟慶安宮瑞氣千條 布袋戲壓軸穿插史艷文出世
金光滿丈、瑞氣千條！縣定古蹟慶安宮歡慶建廟200週年系列，最後壓軸黃文郎五洲布袋戲，再度轟動武林，國寶黃海岱的孫子黃文郎，使出渾身解數，搬出「戲中戲」，金光大戲爭霸天際，穿插口述祖父在1923年都賦予「偶像」的鼻祖史艷文生命了。
彰化慶安宮創建於清嘉慶23年（1818年），又稱作大道公廟，主祀醫藥之神保生大帝。二次大戰期間，慶安宮曾遭美軍飛機轟炸，至今仍可看到戰爭留下痕跡，1985年內政部將慶安宮編列為三級古蹟，目前為縣定古蹟。
周年慶活動最後一波壓軸，黃文郎率領五洲布袋戲團，從12日起一連3晚在廟前廣場搬演「爭霸天際系列-青海之戰」，將熱度延續到14日晚上，結合聲光效果，懷舊又新潮，讓人在讀入這十指搬弄的江湖懷抱。
黃文郎還搬出戲中戲，穿插口述黃家布袋戲發展的歷史，家族有「四張」薪傳獎，得主包括祖父黃海岱、二叔黃俊雄、父親黃俊卿，以及他自己；他說，外界可能不知道，「史艷文」，早在民國12年祖父就創造史艷文這號傳奇人物了。
彰化市長邱建富說，3天布袋戲表演，14日晚上7點至8點半還有一場，可摸彩液晶螢幕、古典玩偶、電風扇等大小獎，值得扶老攜幼，把握最後一天的機會，祈求平安贏大獎。
(中時)
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