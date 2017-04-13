北市將推YouBike轉乘優惠 前30分鐘免費

北市將推出YouBike轉乘優惠，不論是轉乘轉公車或捷運，使用者都可享前30分鐘免費。（張立勳攝）

台北市交通局規畫幹線公車轉搭幹線公車優惠，議員簡舒培今在交委會提議YouBike轉乘應該也要有優惠，對此，交通局長張哲揚表示，目前已著手討論YouBike轉乘優惠，提供使用者前30分鐘免費方案，不過更改系統還要一些時間，也必須和新北市討論，但不排除北市自己先推出。

張哲揚今赴議會交委會報告指出，目前正在研究YouBike轉乘公車或捷運，享前30分鐘免費的優惠措施，不過更改系統還需要一些時間，由於目前YouBike在新北市前30分鐘仍免費，還需與新北市溝通，但不排除脫勾，北市先推出。

交通治理科長王湮筑補充，未來優惠方案，不論是YouBike轉公車、捷運，或公車、捷運轉YouBike，使用者都可享有YouBike前30分鐘免費的優惠，30分鐘後的費率比照現行收費標準。

她舉例，民眾騎YouBike轉公車，公車全票15元僅扣款10元，若是先搭公車再轉YouBike，使用YouBike則不會扣款。

(中時)