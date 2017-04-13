台南雖降雨幫助有限 限水危機仍在

目前正進入一階限水的台南市，昨天降下今年最大雨勢，很多民眾都鬆一口氣，但不要高興得太早，根據中央氣象局南區氣象中心觀測，這一波降雨，南部山區普遍有50毫米雨勢，但降雨可能只到今天，明天降雨機會就很低了，而且，曾文水庫入流量200萬噸，僅增加4天用水量，南化水庫進帳累計148萬噸，也指增加3.7日用水，限水危機仍未解除，仍維持一階限水。

截至上午10時30分，台南2天累積雨量以新營82.5毫米居冠，其次是東山東河79.5毫米，鹽水75.5毫米，最低的是安定31毫米。

南區水資源局觀測，曾文水庫集水區累積雨量55毫米，預估最大進水量200萬公噸；南化水庫集水區累積雨量77毫米，預估最大進水量120萬公噸。

(中時)