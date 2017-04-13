聲樂家簡文秀在東京崇正公會第51屆客屬懇親大會中高歌，感動在場所有賓客。(圖/億光文化基金會提供)

包括台灣駐日大使謝長廷(左二)、客委會主委李永得(右三)、新竹縣縣長邱鏡淳(右一)等貴賓，專程前來參加盛會，聆聽簡文秀(左三)獻藝。(圖/億光文化基金會提供)

東京崇正公會4月9日在東京帝國飯店舉行第51屆會員懇親大會，包括台灣駐日大使謝長廷、客委會主委李永得、新竹縣縣長邱鏡淳等貴賓專程前來參加盛會，出席者包括台僑及日人多達三百多人，場面盛大熱鬧，節目中特別邀請曾經在日本拿過國際聲樂大賽兩面金牌的聲樂家簡文秀到場演唱臺灣歌謠、日本名謠、世界名曲及客家歌謠等歌曲。另外台北東山高中交響樂團以及越谷太鼓社等團體也有精彩的演出，為這場國際客家盛會揭開序幕。

簡文秀唱醉日人及台僑，拼搏國民外交。(圖/億光文化基金會提供)

聲樂家簡文秀表示客家族群的歌唱天份跟藝術文采總是讓人驚豔，她還特別認為在所有族群中，就屬客家朋友的歌聲最好，文化底蘊最內斂及深邃，所以這次受邀來到東京為客家盛會演唱，倍感榮幸與喜悅。

因為簡文秀是閩南人，所以會唱的客家歌謠不多，算來算去只有三首，一首是廣東梅縣的名謠「落水天」，另外兩首涂敏恆作曲的「相思曲」及「客家本色」。特別的是，這次為了東京崇正公會第51屆客屬懇親大會，她也精心準備了經典日本金曲「海濱之歌」、世界經典名歌「奇異恩典」、代表台灣靈魂旋律的台灣歌謠「四月望雨-四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花」等金曲，希望能夠帶動更多的台灣藝術文化在國際間發光發熱。

最不同一般的，簡老師為了表示親和，每首歌曲都在舞台下親切地為3百位聽眾展現美聲歌喉及優雅的風範，與台下的觀眾一唱一合齊樂融融，讓台日國民外交更顯親近和氣。

最後領唱的經典客家歌曲「客家本色」，簡老師曾專程就教前客委會主委鍾萬梅指導客語發音，連續三個禮拜天天不停練唱，據現場客家朋友說簡老師已經可以把這首「客家本色」的韻味唱得非常貼切與優美。當簡老師與現場所有貴賓和樂及歡欣地齊唱「客家本色」時，已把客家族群的情感及懇親大會的熱情帶到最高潮。

(中時電子報)