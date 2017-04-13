女主動搭訕 男遭扒走皮夾
真的是天上掉下的禮物？葉姓中年男子騎機車行經南投縣草屯鎮，遇上路旁一女子搭訕、要求搭便車，他誤認互有好感，沒想到對方趁隙摸走其皮夾，等到他發現時，該女已跳車逃逸。葉男撿回皮夾發現裡面1萬6千元現金早已不翼而飛，台中地檢署偵結，依竊盜罪嫌起訴48歲楊姓女子。
起訴書指出，葉男於前年4月20日上午，騎機車行經草屯鎮育英街上，楊女搭訕要求「載我一程！」葉男不疑有他，沿途楊女很熱情，找話題與葉男聊天，卻趁機拿起葉男塞在褲子後口袋的皮夾，拿走裡面的現金1萬6千元。
楊女想神不知鬼不覺將皮夾塞回葉男褲子後口袋時，被對方發覺，楊女趕緊跳車逃逸，葉男停車撿起皮夾，發現裡面現金都不見了，立即報警處理。
南投警方調閱監視器後，追查到犯案的是前科累累的楊女，因她另案在台中女子監獄執行中，將全案移送台中地檢署偵辦起訴。
(中時)
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