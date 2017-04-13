NBA》勇士宰湖人完美收尾 西區8強排名敲定

柯瑞在投進三分球後，高舉右手慶祝。(美聯社)

就算卓雷蒙格林與伊戈達拉輪休，勇士13日在本季最後1場例行賽，仍靠杜蘭特打出傷癒復出後最佳表現，貢獻29分、8籃板與5助攻，柯瑞也有20分，勇士終場109比94海K湖人，西區8強排名與季後賽對戰組合隨之出爐。

西區晉級季後賽的前8種子球隊排名依序為勇士、馬刺、火箭、快艇、爵士、雷霆、灰熊及拓荒者，首輪的對戰組合則是勇士對拓荒者、馬刺對灰熊、火箭對雷霆、快艇對爵士。

杜蘭特13日幾乎把湖人防線視同消失，全場投16中11，包含三分球投7中5，證明他的狀態已經準備好面對季後賽強度，除了柯瑞也有不錯進攻表現，替補後衛麥克考也有13分，克雷湯普生12分，麥基11分、5籃板。

至於無奈中止5連勝的湖人，先發5人皆拿兩位數得分，其中克拉克生17分最高，艾尼斯14分，小蘭斯13分、11籃板，蘭道爾13分，去年榜眼英格拉姆11分、5助攻與5籃板，全場卻僅投16中5，另有5失誤。

13日另兩場西區重要賽事，就是到底是快艇？還是爵士搶下西區第4與首輪主場優勢，結果快艇115比95大勝國王，爵士也以101比97險勝馬刺，兩隊戰績同為51勝31敗，對戰居優的快艇驚險搶下西區第4位置。

(中時電子報)