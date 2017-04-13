NBA》勇士宰湖人完美收尾 西區8強排名敲定
就算卓雷蒙格林與伊戈達拉輪休，勇士13日在本季最後1場例行賽，仍靠杜蘭特打出傷癒復出後最佳表現，貢獻29分、8籃板與5助攻，柯瑞也有20分，勇士終場109比94海K湖人，西區8強排名與季後賽對戰組合隨之出爐。
西區晉級季後賽的前8種子球隊排名依序為勇士、馬刺、火箭、快艇、爵士、雷霆、灰熊及拓荒者，首輪的對戰組合則是勇士對拓荒者、馬刺對灰熊、火箭對雷霆、快艇對爵士。
杜蘭特13日幾乎把湖人防線視同消失，全場投16中11，包含三分球投7中5，證明他的狀態已經準備好面對季後賽強度，除了柯瑞也有不錯進攻表現，替補後衛麥克考也有13分，克雷湯普生12分，麥基11分、5籃板。
至於無奈中止5連勝的湖人，先發5人皆拿兩位數得分，其中克拉克生17分最高，艾尼斯14分，小蘭斯13分、11籃板，蘭道爾13分，去年榜眼英格拉姆11分、5助攻與5籃板，全場卻僅投16中5，另有5失誤。
13日另兩場西區重要賽事，就是到底是快艇？還是爵士搶下西區第4與首輪主場優勢，結果快艇115比95大勝國王，爵士也以101比97險勝馬刺，兩隊戰績同為51勝31敗，對戰居優的快艇驚險搶下西區第4位置。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。