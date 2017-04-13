為敘利亞吵架？ 川普：美俄關係創新低
美國總統川普(Donald Trump)過去一直被質疑和俄國聯繫過甚，然而在他對敘利亞發射飛彈報復後，敘利亞的長期盟友俄國對此大感不滿，而俄國總統普丁(Vladimir Putin)日前才稱，今年以來美俄互信快速惡化。川普12日也表示如今美國和俄國的關係「可能是前所未有的新低」，這也被指是川普不僅要遵守他的競選承諾和俄國劃清界線，甚至可能將更進一步的象徵。
川普在12日白宮記者會上稱，「如果美國和北約(NATO)可以和俄國相處的來是一件美好的事，但現在我們完全不和俄國相處不好」，也直說兩國的關係恐怕是創下了「前所未有的新低」，他也稱美國可以和普丁及俄國好好相處這件事，「可能發生，也可能不發生，甚至形成相反的局面」，之後更意有所指的稱「俄國是一個強大的國家，我們是個非常、非常強大的國家，我們來看未來該怎麼走下去」。
另外，川普在會上就敘利亞有沒有可能在俄國不知情的情況下發動化學武器，川普稱：「有可能，但看起來應該不是」，可見川普對俄國參與阿薩德(Bashar al-Assad)政權發動化武仍有很大的懷疑。而過去川普對俄國則是持著截然不同的態度，他曾表示：「兩國準備好有歷史性的和解」。
至於這幾天出訪俄國的美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)，在經過和俄國外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)長達2個小時的會談之後，他仍表示：「我們坦誠地討論了美俄關係的狀況，目前兩國關係處於低點」，俄國隨後也在聯合國安理會上，否決了美國要求調查敍利亞政府涉嫌發動化武襲擊的決議案。
(中時電子報)
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