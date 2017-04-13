國民黨主席選舉 謝明輝研判吳敦義第一輪當選

國民黨主席選舉熱烈連署中，台灣競爭力論壇執行長謝明輝13日研判吳敦義第一輪便可過半，取得超過50%以上選票而當選黨主席，而洪秀柱得票在30%以下，郝龍斌20%以下，韓國瑜、詹啓賢、潘維剛均在5%以下。吳敦義第一輪便可過半當選。

謝明輝預料吳敦義勝出，分析原因如下：一、黃復興系統共約10萬票，以投票率70%約可投出7萬票，吳敦義可獲4成以上，洪可獲4成，郝15%，其餘3人得5%。

二、地方黨部約36萬票，投票率6成，可投出20萬票，吳敦義可獲70%選票14萬票，洪15%約3萬票，郝10%約2萬票，其餘3人平分5%的1萬票。

三、海外黨部票1萬3千票，投票率7成，可投9000票，洪可得6成約5400票，吳可得30%約2700票，郝5%可得450票，其餘3人得450票。

共計全部投出約28萬票，吳敦義可得17萬700票，超過半數以上；洪得票約6萬4千票30%以下，郝約可得3萬1千票15%左右，剩下3人得5%約15000票。

國民黨主席選舉，預定5月20日舉行投票，如果首輪得票超過半數以上者即可當選，如果無人在首輪投票超過半數，則淘汰得票數末4位候選人，由前兩名舉行第2輪投票。

(旺報)