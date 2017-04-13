球感未找回 高寶璟「球后」地位岌岌可危

紐籍韓裔高寶璟，因狀況未恢復隨時讓出「球后」寶座。(美聯社資料照)

去年季後改換新揮桿教練的紐西蘭韓裔19歲少女高寶璟，不僅尚未打出巔峰時的球感，也可能在本月丟掉「球后」頭銜。

去年7月之前奪下5冠的高寶璟，但8月開始陷入低潮，沒拿下任何冠軍，更在年終賽輸掉「年度最佳球員」、「獎金后」與「瓦利獎」(年度平均最低桿)，季後決定換掉合作3年的世界知名教練李德貝特，目前新教練是曾雅妮現任教練南非籍吉爾奎斯特。

從她現在的揮桿動作與過去相比，確實揮桿平面比過去好許多，但因新動作還沒完全上手，本季前6場出賽最佳成績2場獲得並列第8，沒有任何1場打進前5，目前平均70.091桿，也是加入LPGA4年來最差。

在仍處於調整狀態下，她3月在起亞菁英賽吞下LPGA生涯第2場被淘汰，13日在夏威夷進行的樂天錦標賽首輪僅交出73桿(+1)，差72桿晉級線1桿，出現本季第2場出局危機。

高寶璟2015年7月從韓將朴仁妃搶回「球后」頭銜，去年7月最後1周世界積分最多曾領先世界第2加拿大新秀韓德森超過7分，形成一枝獨秀局面，惟去年8月至今1冠未得，以致領先差距漸被拉近，現只領先世界第2柳蕭然0.81分，「球后」寶座岌岌可危。

今年26歲的柳蕭然，2周前在年度首場大賽全日空高球賽封后，世界排名躍居第2，13日在樂天錦標賽首輪以68桿並列第8，如果此役贏得「2連勝」，而高寶璟又被淘汰，有希望成為史上第10位「球后」。

(中時電子報)