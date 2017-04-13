山區疑違法開發，穿山甲找嘸厝

居民們到地檢署控告縣府官員。（廖素慧攝）

穿山甲找嘸厝，眼神訴無奈。（廖素慧翻攝）

居民說自然山溪水路被堵住，生態遭破壞。（廖素慧攝）

曾文水庫自來水保護區的嘉義縣大埔段1445-690號土地，疑違法超墾，住下游的施姓、曹姓等居民今天到嘉義地檢署，控告縣府官員張志聰等3人涉嫌瀆職圖利，他們指出，濫墾恐危及山區自然溪水排水路，且造成穿山甲找嘸厝，發出悲鳴，令人不捨。

縣府水利處水保科長張志聰拿出相關公文反駁，他表示，已就地主違法部分共裁罰2次達20萬元。

大埔水庫下游居民施美玲、曹熙宗、劉進富到地檢署按鈴控告縣府水利處水保科長張志聰、游姓科員及段姓水保審查委員，未即時制止違法開發大埔段1445-690號土地，因為林姓地主申請0.5公頃，卻開發達1.5公頃。

3位居民表示，主地違法開發將自然溪水的排水路被大砌石堵住，颱風雨汛期水宣洩不出去，恐危及下游居民的安全。

他們說，該土地開發後發現穿山甲數次出沒，好像是「找不到家」，他們將牠野放至附近其他林區，希望牠平安，穿山甲主食是白蟻，可以守護林木受蟲害。

臺灣國家公園官網介紹穿山甲是以螞蟻及白蟻為主食，棲息地從山麓到2000公尺之高山，而以中低海拔300至500公尺之闊葉林或次生林較常見，因為獵捕及棲地破壞，目前已極為稀少。

(中時)