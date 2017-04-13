台中市「第一花園公墓」案，無黨聯盟要求市府針對監察院糾正立即改善

台中市議會無黨籍聯盟13日針對「台中市第一花園公墓」案，召開記者會抨擊市府未能保護民眾權益，有違誠信原則！（陳世宗攝）

台中市議會無黨籍聯盟13日針對「台中市第一花園公墓」案，市府遭到監察院糾正召開記者會，質疑民政局未來將委託民間單位以OT經營第一花園公墓，編列預算修繕納骨塔等硬體設施有圖利廠商之嫌？民政局強調，第一花園公墓產權皆為市府所有，沒有圖利廠商情形。

無黨籍聯盟市議員張立傑、張滄沂、尤碧鈴等，召開記者會指出，市府自105年11月接獲監察院針對第一花園公墓糾正函起，迄今市府並無做出適當處置，該案攸關1萬餘人權益，基於照顧民眾權益場，要求市府應依調查報告內容，立即做出適當作為以維民眾權益。

張立傑指出，市府取得第一公墓所有權後，竟以該公墓未合法啟用為由禁葬至今，且向所有使用權憑證持有人主張僅能向百齡管理會訴訟求償，未能保護善意憑證持有人的權益，有違誠信原則，造成1萬多名使用權憑證持有人無法入葬使用，市府顯有重大違失。

張立傑說，第一花園公墓土葬區是74年開發的合法啟用墓區，至今30多年爭端不斷，更歷經藍綠不同政黨執政，針對民眾權益受損，要求市府依據監察院調查報告糾正內容，立即改善處理；並針對行政措施有所明顯嚴重違失，立即進行改善。

民政局表示，百齡事後積欠稅金、土地租金、各項違規罰單，雖於民國99年被市府撤銷法人設立許可，市府在103年4月11日被法務部行政執行署台中分署選定為強制管理人，但最關鍵的土地與設施無法合法化等問題，仍有待解決。

民政局強調，為讓民眾可合法使用榮美殿及中台福座二棟建築物室納骨櫃位，市府105年度編列室內裝修費2500萬元預算，已獲得市議會審議通過，不但接受議會監督，相關程序也都符合規定。

(中時)