陸前官員不得來台？ 移民署澄清：並未限縮資格
行政院擬修正《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，對於大陸官職、黨職人員來台許可，將由「現任者」修改為「現（曾）任者」也納管，被解讀是兩岸政策收緊。不過，移民署今澄清，現行實務做法，對於曾任大陸黨政軍職人士，如有危害國安或社會之虞，就不得來台，這只是修正文字用語，以求規範明確，並未限縮來台資格。
移民署也表示，曾任大陸黨政軍職務，如曾有迫害臺灣地區人民之情形，其退離職後雖已無危害國家安全或社會安定之虞，但來台並不受民眾歡迎或接受的部分，因現行規定無法規範，才配合納入同款範疇內，以期完備。
至於是否限縮陸客健檢、醫美來台，移民署表示，《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》預告修正中，針對大陸地區人民來台從事醫美健檢之停留期間，維持最長15日並未修正，惟將證件入境效期自6個月修正為3個月，此項修正與陸客申請來台旅遊之證件效期一致，因此對使用者而言，並無影響。
移民署指出，所謂「證件效期3個月」係指證件核發後可在3個月內任何1天入境台灣；至於入境後之「停留期間」，仍維持15天，與現制相同。據相關醫療機構表示，現行停留期間符合實務所需。
最後，移民署也強調，本許可辦法修正草案僅係初稿，尚非定案，須經刊登行政院公報預告60日，廣徵各界意見後，再彙整修正，並循法制作業程序提內政部法規委員會邀集相關機關共同審議；因該辦法係兩岸條例之子法，尚須經陸委會之委員會議審議，並報行政院核定後始能發布。
(中時)
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