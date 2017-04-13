美國搭機也遇超賣 知名作家報上名號竟立刻有位

苦苓表示某次從美返台遭逢超賣無位一事，竟在告知是知名作家後，就神奇地挪出了座位。(中時資料照片)

美國聯合航空本月9日晚間，因機票超賣，在尋求自願下機者未果的情況下，竟聯合航警以粗暴手段將一名亞裔男乘客粗暴拖下機，拉扯間該名乘客更不慎撞傷濺血，現場影片曝光，引發全球民眾震怒，而知名作家苦苓上談話節目，談及這個話題，竟表示也有過買超賣機票的經驗，但結局大大不同。

苦苓昨上JET台《新聞挖挖哇》節目，聊聯航拖行乘客一案，竟說：「我最喜歡超賣了，超賣可以一直賺錢！」，表示航空公司面對超賣狀況，會補償現金並加給住宿等，分享他有學生在舊金山念書，有次曾因類似的超賣機票狀況，得到500美金賠償。

甚至某次他自己跟團去非洲，飛機一路從開普敦轉點接載乘客，最終旅行團差點擠不上去，空姐也沒位子，只好去坐廁所，另外，苦苓有次要從舊金山飛回台灣，卻因航空公司超賣而突然被告知沒位子，然同團導遊卻告訴地勤：「這是知名作家苦苓」，竟然神奇地瞬間挪出座位，也凸顯出制度的不明確。

(中時電子報)