美國搭機也遇超賣 知名作家報上名號竟立刻有位
美國聯合航空本月9日晚間，因機票超賣，在尋求自願下機者未果的情況下，竟聯合航警以粗暴手段將一名亞裔男乘客粗暴拖下機，拉扯間該名乘客更不慎撞傷濺血，現場影片曝光，引發全球民眾震怒，而知名作家苦苓上談話節目，談及這個話題，竟表示也有過買超賣機票的經驗，但結局大大不同。
苦苓昨上JET台《新聞挖挖哇》節目，聊聯航拖行乘客一案，竟說：「我最喜歡超賣了，超賣可以一直賺錢！」，表示航空公司面對超賣狀況，會補償現金並加給住宿等，分享他有學生在舊金山念書，有次曾因類似的超賣機票狀況，得到500美金賠償。
甚至某次他自己跟團去非洲，飛機一路從開普敦轉點接載乘客，最終旅行團差點擠不上去，空姐也沒位子，只好去坐廁所，另外，苦苓有次要從舊金山飛回台灣，卻因航空公司超賣而突然被告知沒位子，然同團導遊卻告訴地勤：「這是知名作家苦苓」，竟然神奇地瞬間挪出座位，也凸顯出制度的不明確。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。