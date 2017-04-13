中視《60分鐘》吸睛到吸金 創意鍊金術

只在臉書賣的高檔甜點，依舊吸引死忠紛絲(圖/中視《60分鐘》提供)

臉書販售高檔甜點 口碑行銷如滾雪球

只在臉書販售的法式手工甜點，一年營收竟超過4000萬，粉絲人數逾70萬人，

沒有實體店面光靠臉書行銷的點子，來自74年次的老闆劉啟任，從補教名師轉做甜點，劉啟任說：「臉書有一種擴散能力，創個粉絲頁，慢慢把雪球滾大，從學生訂單，變成家長訂單，擴大成家長朋友的訂單。」招牌莓果塔10寸大小就要1300元起跳，高檔價格還是吸引饕客排隊光顧。文化大學廣告系教授鈕則勳表示：「把甜點定位成禮物，以『物以稀為貴』來操作，產品價格變高，也變得合理了。」

網購名人486陳延昶直言，「臉書精準投放行銷是成功關鍵」。(圖/中視《60分鐘》提供)

網拍吸塵器淘金術 獨到眼光創造商機

一台要價上萬元國外無線吸塵器，靠網路一年在台灣竟賣出1萬6千台，加上其他家電，年營收破6億。網路名人486陳延昶直言：「臉書在台灣的黏著度太高了，我們廣告直接精準投放，就會產生很大能量。」41歲家電代理商郭永福靠代理吸塵器從卡奴翻身，他選擇和知名家電團購網合作，靠臉書口碑行銷，讓吸塵器成為暴紅家電，挑對產品很重要，郭永福說：「我代理商品時，會看產品是否每個家庭都能用，這樣市場才會大！」

何雪帆當年18歲創業，一度燒光父母借來的500萬。(圖/中視《60分鐘》提供)

18歲女大生創業 團購衛生棉營收破億

「我曾跟我爸說，還是我們全家一起去死？」何雪帆哽咽回憶，當年18歲創業一度燒光父母借來的500萬，讓她畏懼但堅持不退縮，如今公司只賣「衛生棉」也能創造破億商機！何雪帆從電商平台起家，靠網路團購經營，創業8年營收破2000萬元，2016年營業額達1.6億，衛生棉奇蹟成為業界竄出的黑馬。她的創意鍊金術包括發動大規模網路攻勢，官網改版納入行動購物功能，投入經營社群，堅持一對一客服，深度經營會員。何雪帆自信的說：「女孩子在意的悶熱異味問題，我們一個個找出來改變，生理期也可以很繽紛，這個品牌就像我的孩子一樣！」

樂高職人大黑白把臉書當老婆一樣經營，行銷自我。(圖/中視《60分鐘》提供)

創意樂高開啟知名度 “大黑白”廣告邀約不斷

把天馬行空的創意變成生意，本名陳冠州的樂高玩家「大黑白」，把臉書當老婆一樣天天看，用心經營，掌握每個行銷自我的機會。他以4萬多塊積木完成台灣「龍山寺」，被網友評為超狂作品，一系列台灣街景建築驚艷各界。大黑白直言：「樂高是我的語言，外國人一來就說要看樂高龍山寺，我聽了很爽！」把來自丹麥的五彩塑膠方塊，組裝出台灣色彩濃烈的街景、廟宇，大黑白知名度大開，節目通告、廣告邀約、展覽不斷。政大廣告學系副教授林日璇認為：「現在名人已被自媒體時代稀釋了，企業喜歡找素人，很有特色、渾身發光的素人，才是現在企業想找的正面力量。」

「創意鍊金術」完整內容請鎖定4月15日(六)下午1點及4月20日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)