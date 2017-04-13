明新科大HOPE戶外探索教育特展

新竹縣明新科技大學13日起舉行「戶外探索教育特展」，董事長張紹鈞邀請熱愛戶外運動的朋友前來參觀體驗。（陳育賢攝）

明新科技大學舉行的「戶外探索教育特展」，全程有該校運管等系師生專業解說。（陳育賢攝）

明新科技大學舉行的「戶外探索教育特展」，全程有該校運管等系師生專業解說。（陳育賢攝）

明新科技大學舉行的「戶外探索教育特展」，戶外有樹攀等休閒活動體驗。（陳育賢攝）

明新科技大學舉行的「戶外探索教育特展」，全程有該校運管等系師生專業解說。（陳育賢攝）

明新科技大學即日起舉行「戶外探索教育特展」。（陳育賢攝）

近來登山、自行車、露營、路跑等戶外休閒運動風潮正夯，使得運動用品製造、休閒、觀光餐飲等軟硬體服務間接受惠，新竹縣明新科技大學藝文中心13日起即結合運管系、休閒系師生及業者，在校內舉行「戶外探索教育特展」，熱愛戶外運動的朋友可前參觀體驗。

明新科大藝文中心主任范嘉莉指出，此次的戶外展覽以「HOPE」（Holistic整體的、Open開放的、Place-based地方本位、Experiential體驗的）為主題，將戶外探索教育的各面向，如攀岩、溯溪、登山、露營等活動，於展場的室內、外場地中，呈現出「堅持冒險、學習、希望、追求卓越」的戶外探索教育理念。

而「戶外探索教育特展」分為室內及戶外2區，室內有介紹戶外探索體驗教育（風帆船、獨木舟、露營車、帳篷、樹攀、走繩…等）相關教具的靜態陳列展示，也有親子互動的「休閒走繩體驗」設施。

戶外區則有露營車、帳篷、營燈、野炊等裝備器材展示，以及設計有樹攀（爬樹）、休閒走繩、繩索速降（垂降）、定向運動（明新校園尋寶）等戶外體驗活動。

范嘉莉說，希望透過「戶外探索教育特展」，展示休閒服務、運動觀光、旅館餐飲以及生活文創等各類教具與活動，讓校內外師生、民眾在展場裡上山下海，體驗與了解戶外休閒運動，進而推廣健康、樂活、運動的生活價值。

此特展即日起至5月26日，每日上午9點至下午4點，在該校藝文中心1樓展示廳及戶外廣場展出，全程都有業者及師生專業解說與引導，熱愛戶外休閒運動的朋友可前往參觀。

(中時)