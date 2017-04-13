救護車送醫後就報機車失竊 真相是…
江姓雲林縣民遊手好閒，近來因健康狀況不佳，多次被救護車送醫，誰料他就醫後，為了方便，竟偷竊醫院停車場的機車騎回家，再將車子丟棄，同時為避免失主及警察發現，主動報案。
起初員警不疑有他，依江嫌所指查出機車車主，通知領回。不過，江嫌每次被送醫就故伎重施，員警納悶，何以他每次被送醫後，就一定會打公用電話報案指稱哪裡有發動中的機車閒置，由於江嫌有多次竊盜前科，一經聯想，高度懷疑是他自己所為。
11日江嫌到醫院就診，又順手牽羊竊車，但這次是被民眾發現報案，他坦承為了代步偷車，被依竊盜罪嫌移送法辦。
(中時)
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