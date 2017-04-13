高雄市大埤路槍擊案 警方查緝2名共犯到案

警方對王嫌、陳嫌偵訊後，依殺人未遂及槍砲罪嫌將2人移送橋頭地檢署複訊(林雅惠攝)

高雄市大埤路槍擊案，警方以車追人昨天深夜查緝王姓、陳姓2名開車男子共犯到案，2人坦承手遊認識的朋友號召支援，於12日凌晨跟隨該車隊駕駛車輛至現場助陣，但對犯案動機推說不知情，專案小組初步朝利益糾紛嗆聲而引發，正全力追緝主嫌到案說明。

警方表示，到案的22歲王嫌（有毒品前科）及23歲陳嫌在綽號「文耀」的男子連絡通知支援助陣後，2人分別開車在民族大樂前方集合，隨後跟著BMW等車隊一路開車到達鳥松區澄清路、大埤路口附近埋伏等候，約2分鐘見被害人謝姓男子賓士車出現後，即尾隨沿路開槍掃射，導致賓士車多處遭貫穿，謝男右後腰中彈送醫後無生命危險。

警方指出，根據掌握的事證，槍擊案發生是因謝男與主嫌結怨所造成，被害人謝男曾因事在電話中嗆聲主嫌，結下怨恨，主嫌疑教唆小弟出氣，但手段兇狠，明顯看出企圖致人於死，至於因何事嗆聲，謝男一概供稱不清楚，但警方初步查出是因利益引起，必須待主嫌到案後才能釐清。

警方調查，陳嫌開車載著一名開槍嫌犯，但王嫌開車未載人，全案初步查出共5輛車、嫌犯至少6人，警方對王嫌、陳嫌偵訊後，依殺人未遂及槍砲罪嫌將2人移送橋頭地檢署偵訊，目前已掌握主嫌身分，由專案小組全力追緝中。

(中時)