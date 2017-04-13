曾文淨水場啟用日供2萬噸用水 賴清德：滴滴皆辛苦
台南市長賴清德與自來水公司董事長郭俊銘今天上午前往曾文淨水場視察運作情形，因應缺水危機，閒置24年的淨水廠引用嘉南大圳水源，日前重新上線運轉，每日可供水2萬噸，足夠8萬人使用，也降低烏山頭、南化兩個淨水場的負擔，賴清德看到自來水處理過程，感到「滴滴皆辛苦」，也呼籲民眾要節約用水。
自來水公司董事長郭俊銘表示，去年冬季南部降雨量只有往年平均值1成左右，為了因應缺水危機及民生、南科工業用水等，決定重啟曾文淨水場增加供水量。
郭俊銘指出，南市平均每天用水量超過90萬噸，由南化、潭頂、烏山頭三個淨水場供應，南化水庫有支援高屏地區需求，而烏山頭淨水場每日出水逾30萬噸，供水壓力大，曾文淨水場改以嘉南大圳為水源供水，目前出水量2萬噸，可逐漸增加至6.5萬噸。
郭俊銘說，台南、高雄兩地水源互相支援，在昨日大雨過後，高屏溪川流量提高到40CMS，除能引水進入南化水庫外，高屏地區也解燃眉之急，避免進入二階限水。
(中時)
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