凱雷治理公司 東森電視澄清聲明

台數科集團向凱雷收購東森電視，引發不小風波，更陸續有員工向媒體針對分紅、裁員等決策爆料，質疑其中有問題，東森電視日前發出聲明，對外界部分質疑進行澄清：

東森電視表示， 持有東森電視股份的員工總數近400人，而台數科在2016年10月14日公告將購買員工持股，其係以何種價格，向那些員工購買其所持有之東森電視股份，屬契約當事人間之自由協議事項，東森電視予以尊重。但須強調的是，員工之持股均有其持股成本，台數科不論如何訂定其購買員工股份之價款，該價款均須扣除員工之持股成本，方屬員工之利得，此為股票交易之常識。對於有心人士一再昩於事實，將買賣價款全數指為員工出售東森電視持股之利得，並一再假藉東森電視員工名義，將東森電視管理階層指為肥貓，試圖製造管理階層與員工間之猜疑與對立，令本公司及公司員工非常困擾，在此亦呼籲該有心人士停止操弄不當言論之行徑。

二、原來之章程針對員工紅利之規定為：本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅，並彌補以前年度虧損外，應先提出百分之十為法定盈餘公積，其餘額得酌提特別盈餘公積或保留盈餘後，應優先分派特別股之股息，如有餘額，再分配員工紅利萬分之五。

其後於2016年5月6日股東會時，為配合公司法第235條之1之修訂，將前開章程規定修訂為：本公司年度如有獲利，應提撥萬分之五為員工酬勞，員工酬勞分派案應提報股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再分配員工酬勞。就章程中員工紅利之比例於凱雷入主前後從未變動，只是配合公司法修訂後之規定，將員工紅利之用語修訂為員工酬勞。

凱雷入主東森電視前後章程中有關員工紅利的比例未曾變動，但最大的差別是凱雷入主前東森電視有嚴重的累積虧損，員工可能無法期待年終獎金及員工紅利，但凱雷入主後，自2011年起，每年的年終獎金加計員工紅利大約是東森電視浄利的15%。

對東森電視員工而言，重要的不是章程規定什麼比例，名稱叫做年終獎金或員工紅利，而是公司財務是否公開透明及健全，是否每年有盈餘，以及公司是否確實每年提撥相當比例的盈餘發放年終獎金（不論名稱是年終獎金、員工紅利或公司法用語所稱的員工酬勞）。

三、東森電視重視公司治理，亦珍惜公司每位敬業的員工，於凱雷入主東森電視前，因為力霸弊案的影響，東森電視面臨嚴重虧損，員工亦確實無法期待工作權獲得保障。但凱雷2007年底入主東森電視後，公司財務公開透明且健全，而東森電視各個頻道之收視率、市場佔有率為行業翹楚，而新聞及節目之中立客觀及自主，更是有目共賭。

東森電視更從未有任何大量裁員或資遣員工之情事，更提供員工一個穩定健康的工作環境。我們再次嚴正呼籲有心人士謹守言論自由的分際，別再刻意散布不實言論，干擾東森電視之員工士氣及團結。

(中時)