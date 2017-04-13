LPGA樂天賽首輪 錢珮芸並列第32

錢珮芸樂天錦標賽首輪台灣4女將表現最佳。(資料照 TLPGA提供)

休兵1周的LPGA本周在夏威夷進行樂天錦標賽，看好是下一位台灣女將贏得LPGA冠軍的菜鳥新人錢珮芸，13日首輪以70桿(-2)並列第32開局，韓國女將李美香與美國「粉紅豹」克萊茉，同以66桿(-6)並列領先。

台灣6女將曾雅妮與龔怡萍這場比賽休戰，共有4人參賽，首輪以資歷最淺的新人錢珮芸表現最好，其次是李旻71桿並列第48，徐薇淩與「球后」高寶璟等人同以73桿並列第86，程思嘉74桿並列第106。

2周前在全日空高球賽奪得生涯第2場大賽冠軍的韓將柳蕭然，樂天錦標賽以68桿並列第8開局，只落後2位並列領先者2桿，將在最後3輪爭奪「2連勝」。

(中時電子報)