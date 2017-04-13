朴有天秋天閃婚 女方離奇回：請大家當沒看到
韓國團體「JYJ」成員朴有天前年入伍，去年捲入性侵醜聞，上月雖獲判無罪洗刷冤屈，但仍難挽救崩壞形象，今年8月即將退伍的他，今(13日)承認將和圈外女友黃河娜（暫譯）結婚，婚期在今年秋天，沒想到稍早黃河娜竟在IG發文，稱：「新聞是假消息，請大家當沒看到吧！」讓人霧裡看花。
今韓媒爆料朴有天退伍後即將結婚，成為JYJ的首位人夫，報導稱新娘是韓國第一家乳品加工企業「南洋乳業」的外孫女黃荷娜，家世顯赫，先前朴有天涉入廁所性侵疑雲，黃荷娜不離不棄一路陪伴，才使朴有天感動求婚。
稍早朴有天所屬的C-JES娛樂認了此事，表示朴有天將在秋天完婚，「因尚無具體計畫，所以除了報導外，公司也無法告知其他內容，朴有天目前正在履行當兵義務，而新娘是圈外人，因此請大家諒解，並用祝福角度關注此事，朴有天今年8月底退伍，會誠實完成當兵義務，謝謝大家。」
而婚事曝光不久，黃河娜竟在IG抱怨說：「我只是平凡人不能放過我嗎？報導有很多錯誤，我一年前是有交往過的男友，且我是從事網購平台的，不知道你們寫的那些故事從何而來」，並表示網路很可怕，呼籲網友少說話、保持禮貌、別隨意傷人，「要交換立場想想，拜託了。」
黃河娜最後還呼籲：「新聞是假消息，請大家當沒看到吧！」但文中沒否認將和朴有天結婚，推測只是在駁斥報導所提的「兩人交往一年」和相關背景，而她隨後便將IG改設為私人帳號，或許是為了杜絕網友湧入攻擊。
(中時電子報)
關鍵字：朴有天
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