泰豐輪胎觀音廠啟用 鄭文燦：加強建設觀音區

董事長馬述健（左起）捐贈環保基金給桃園市政府，並由市長鄭文燦代收。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦（左起）與董事長馬述健在輪胎上簽名留念。（范揚光攝）

歷時3年，占地3萬多坪的泰豐輪胎觀音廠上午落成啟用，桃園市長鄭文燦也受邀出席祝賀。

泰豐董事長馬述健表示，基於投資台灣回饋地方的信念，公司捨棄海外設廠的計畫，除了帶動地方經濟外，也創造許多在地就業機會。有鑑於先前中壢廠大火造成環境汙染，馬述健也特地致贈新台幣1千9百萬元做為環保基金給市政府。

市長鄭文燦說，中壢廠大火後泰豐積極配合市府善後，日後將設立專案善用這筆經費。此外，鄭文燦也允諾將加強建設觀音地區，提升當地的交通及生活品質。

(中時)