日月潭高水位 日月湧泉不見了！

日月潭「日月湧泉」今天突然消失不見。（沈揮勝攝）

「日月湧泉」平時澎湃的景況。（沈揮勝攝）

今日九蛙現況。（沈揮勝攝）

水都快淹到湖濱棧道了，日月潭已近滿水位。（沈揮勝攝）

華南雲雨區東移，南投縣山區連日下雨，日月潭上游的合歡山、濁水溪源頭附近，3天雨量累計超過160毫米，潭區有所進帳，今晨水位748.18公尺，為去年入冬以來最高，有效蓄水量更是達到98.11%，民生用水無虞，不過知名景觀「日月湧泉」竟消失不見了，引人好奇！

原來，是因為日月潭已接近滿水位，對上游挹注的需求量降低，武界引水隧道的進水量減少，落水口湧泉冒出的力道也相對軟弱，在高水位壓制下，變得不明顯。

日月潭水域管理單位大觀發電廠副廠長陳慶協解釋，日月湧泉的形成，肇因日治時期所興建的「武界引水隧道」引水注入日月潭時，其末端落水口水壓大衝出潭面，而形成水柱；該引水隧道滿載量為41.5CMS（立方公尺/秒），但今天只有9.22CMS，水壓較弱。

陳慶協指出，日月湧泉的水柱高、低或消失，取決於日月潭對上游的供水挹注之需求；很需要上游補充時，就可能出現滿載進水，水壓強、水柱高；但潭區水量充裕對上游的依賴性降低、或是枯水其上游水源不足時，湧泉就有可能暫時消失。

日月潭目前接近滿水位，今夏民生用水應已不虞匱乏，但陳慶協還是呼籲民眾要居安思危，因為日月潭的水除了供應引用水，還得兼具觀光功能及滿足農業需求。

(中時)

湧泉雖暫時消失，但仍有部分遊客冒雨探訪。（沈揮勝攝）