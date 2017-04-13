挨批「占著茅坑不拉屎」 洪秀柱駁斥

洪秀柱感冒失聲，僅能一一與支持者握手致意。（林宏聰攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱13日南下高雄拉票，針對中常委林榮德昨批她「占著茅坑不拉屎」，洪強調，她是繼國父孫中山之後，首位海外募款的黨主席，更以個人名義借錢發黨工薪資，去年也帶領黨贏得多場地方選舉，絕非沒做事。

因高鐵軌道今早疑似遭人闖入，部分車次被迫延後，原訂上午11點半舉行的高雄「挺柱輔選幹部茶餅會」，洪秀柱遲到1個半小時，且因感冒失聲，只能握手致意，但當媒體問及中常委李德維擬針對黨代表黨齡問題提案譴責洪秀柱，她嘆氣表示：「大家一起加油吧！」

而對於林榮德批評她「占著茅坑不拉屎」，還要她另組政黨或往演藝圈發展，洪秀柱則透過幕僚回應表示，民進黨上任後凍結國民黨黨產，她是繼國父孫中山先生後第一位奔走海外募款的黨主席。

洪秀柱指出，截至今年3月21日止，海內外政治獻金共募得5千900餘萬，特別黨費則有1億2000多萬元，而且她更以個人名義舉債9000萬元，讓基層黨工能夠順利領到薪水。

此外，她擔任黨主席後，自2016年4月後的多場地方公職補選，包括屏東縣三地門鄉長、屏東縣里港鄉長、屏東縣第9選區議員、彰化縣田尾鄉長、南投縣仁愛鄉長、花蓮縣花蓮市長、花蓮縣萬榮鄉長、雲林縣口湖鄉長，均帶領國民黨力克民進黨。

(中時)