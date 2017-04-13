內湖小燈泡命案 母盼犧牲能在絕地找到價值
內湖女童小燈泡命案，士林地方法院今天下午2點開庭，小燈泡母親王婉諭上午在臉書PO文，發表四點意見，指出案發後，她關注嫌犯王景玉的生命史、人格發展史、重大機轉以及犯罪心理成因，造成社會大眾的誤解，替王嫌的罪行開脫，但實際上是不希望模糊焦點，盼法院判決能找出犯罪的成因。
王嫌去年3月底殺害4歲女童小燈泡，期間還在監所內告訴面會的父親，要準備200萬和解，父親要他下跪道歉，小燈泡母希望大眾不要不明究理的指責、批評。
她寫道，王嫌犯案的原因不只有個人病態，也有社會疏漏問題，再次強調家庭、學校、交友、職場等環節的重要，政府應當建立資料庫，標註和關懷高危人群，事先給予支持，並非事發後用「除錯、除害、棄置不良品」的心態來遏止犯罪，「我們需要拆彈人員，不只是等到爆炸之後清理現場」。
最後，小燈泡母說：「刑罰的極限之外，尚有無止盡的人性與社會試煉」，若法院判決能仔細審酌犯罪心理、犯罪成因、生命史和人格史中其他社會角色的影響，可以引起更多改善社會關係的行動，那麼「小燈泡的犧牲，就能在絕地裡找到價值」。
(中時)
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