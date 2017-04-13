國際舞台成功 川普難掩振奮情

不改商人本色，川普在與北約秘書長史托騰柏聯合記者會上，公開向北約盟國追討債務。(江靜玲攝）

白宮核心幕僚，在川普記者會上靠邊排站，總統顧問康威(右二）也在其間。（江靜玲攝)

白宮官員形容，過去一周是川普總統在國際舞台上成功的一周，包括發射飛彈報復敘利亞、「習川會」，以及聯合國投票表決調查敘利亞化武攻擊決議草案，儘管俄羅斯在安理會動用否決權，中國卻投下棄權票。

川普12日在與到訪的北約（NATO）秘書長史托騰柏格舉行的聯合記者會上，川普也難掩振奮好心情。

在白宮發言人史派瑟、總統顧問康威等一行核心人馬陪同下，川普公開修正過去對北約的「過時說」，指稱每個世代都必須努力接受北約聯盟在自己時代的挑戰，美國將和北約合作打擊恐怖主義。

但川普仍不改商人本性，記者會一開始就要求北約盟國付錢，分擔責任。即使史托騰柏格表示，盟國中國防預算增加到GDP的2%的國家已在增加中，川普仍追擊道，「我指的是，過去欠的錢也要償還」。

川普宣稱，寄望北約和美國能與俄羅斯並處，他認為，國務卿提勒森訪莫斯科結果會比預期好。川普說，俄國是一個「強大的國家」，但「我們(美國)是一個非常、非常強大的國家」。典型川普式語言和態度──美國一定要比他人偉大。

川普迴避了他對普丁的觀感，是否因俄國可能知道敘利亞軍政府使用化武攻擊自己百姓，有所改變，但在記者會上，他用一種非常溫暖的態度陳述自己和習近平的關係，「我不認識普丁，但我認識這位紳士」，表示與習十分投緣，相信習的立意是良善的，但最終中國在北韓問題上能做到什麼程度，達到什麼效果，則是另外一回事。

提到敘利亞化武攻擊，川普用「屠夫」譴責。川普說，現在世界一片混亂，在他任期結束，世界將是一個更好的居所。

外交出擊初見成效，似乎使川普多了一份自信。言詞不再那麼咄咄逼人外，慣用的手勢也相對減少，且多了幾分風趣。英國廣播公司記者詢問史托騰柏格如何以及需花費多少時間說服北約盟國分擔財政負擔時，川普機智地說：「我喜歡這個問題」，與先前總是跟記者抬槓，大相逕庭。

(中時)