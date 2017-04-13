2017第三屆台灣國際建築室內設計建材展4／21登場
「2017第三屆台灣國際建築室內設計建材展」，4月21至24日一連4天，在中時國際會展中心登場！4000坪展場空間、使用820個攤位、參展廠商670個攤位商機交流平台；今年首度推出OPEN STUDIO活動，帶領民眾參訪台中市具代表性的建築師、設計師事務所與優選建設個案。
「2017第三屆台灣國際建築室內設計建材展」，是由台灣建築發展學會、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會等6大公協學會，與專業策展博思達國際有限公司共同主辦；並有全台灣各縣市建築師公會等數十個單位協辦，打造最具影響力的建築產業交流平台。
主辦單位指出，今年在4000坪展場裡，邀請150家參展廠商共設置670個攤位，與去年相較成長22％；廠商大力支持下，更發揮台中強大設計力、化腐朽為神奇，硬體方面特打造展覽館亮眼外觀，並以木質材料做為入口意象，安排舒適報到大廳、展覽動線及公共空間。
展覽內容推出更符合潮流、貼近民生展區與專業單元活動，包括「廚衛精品區」、「綜合建材區」、「家俬精品區」、「藝術家具區」、「小米蘭專區」、「智慧建築區」、「綠建材專區」「石材陶瓷區」等8 大展區。另有「台中市政府展區」，呈現市長林佳龍建構與力拼的市政藍圖及施政成果。
主辦單位還邀請來自國際、國內業界專家，以「下一個設計時代」為題分享經驗談，希望使各界了解未來新世代的設計趨勢；讓「設計」、「生活」、「科技」緊密相扣，並藉由「設計」創造出更完善的生活品質。
(中時)
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