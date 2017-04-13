洗大體嚇阻酒駕有效 何志偉：每天還有286個酒駕移動炸彈
台北市今年1月酒駕違規取締1182件，創2012年7月以來新高，台北市議員何志偉調閱警政資料發現，去年9月拋出酒駕洗大體議題後，北市酒駕肇事傷亡件數統計加速下降；但北市今年1至2月酒駕取締仍高達2055件，1月1182件更創5年來新高。全國1至2月酒駕取締亦高達17176件，等於每天約有286個酒駕不定時炸彈在全台路上移動。
何志偉指出，去年9月質詢時參考國外防治酒駕做法，拋出「酒駕洗大體」口號，要求市府跨局處共同反酒駕，請殯儀館新增勞動服務和上課供地檢署及公路總局作為選項。而全台第一批殯儀館酒駕勞務，於去年底由4名個案在二殯試行，負責清理移靈走道、火化場的休息室、禮廳及其他空間的清潔工作；講習方面，據交通局回覆，已與公路總局取得共識，將殯儀館列為講習地點。何志偉進一步表示，非常樂見各縣市積極研議此防治方式。
何志偉指出，根據警政資料，自拋出酒駕洗大體議題後，北市酒駕肇事傷亡件數統計加速下降，今年1至2月與去年同期相比下降61%(減11件)，優於去年下降幅度(約19%)。而全台酒駕傷亡件數統計亦同，今年1至2月與去年同期相比下降35%(減391件)，高於2015及2016年平均下降幅度(約9-15%)，應是「洗大體」輿論發揮警示效果。
何志偉調閱資料發現累犯狀況嚴重，以2007年為基準，光北市酒駕累犯高達1萬838人，其中被舉發2次為最多(8523人)，最高還有1人被抓到13次。何志偉進一步指出，去年全台仍有7095人因酒駕傷亡(102人死亡、6993受傷)，等於每3天就有1人因酒駕而死，每天19人因酒駕受傷。他強調除了治亂世用重典外，應考量多元防酒駕之方式，如勞務、生命教育等等。
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(中時)
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