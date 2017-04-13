品格決定成敗 大德工商校長辦「三品達人」表揚

雲林縣長李進勇（左）為得獎學生披上彩帶，右為校長涂金助。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（左）頒獎表揚三品達人，右為校長涂金助。（許素惠攝）

大德工商舉辦三品達人表揚，今年共有24校、64位學生獲獎。（許素惠攝）

雲林縣斗南大德工商校長涂金助認為，高學歷不等於高成就，品格才能決定未來人生的成敗，連續兩年舉辦校內及全縣國中「三品達人」表揚，今年共有24校、64位學生獲獎，有的很孝順，有的悲天憫人，有的熱心助人。

雲林縣長李進勇偕教育處長梁恩嘉上午逐一頒獎表揚做人有品格，做事有品質，生活有品質的64位三品達人，強調品德教育是一切教育的基礎，肯定大德工商力推如何有意義的教育理念。

涂金助指出，品格比什麼都重要，未來謀職、創業比的往往不是學歷，而是做人的品德，勉勵學生要時時鞭策自己誠懇、誠實、勤奮、吃苦耐勞，這樣一定會成功。

(中時)