榮民遺族想領遺產 要將骨灰遷出示範公墓

國民黨立委李彥秀今天在立院國防及外交委員會質詢退輔會主委李翔宙，李彥秀指出，日前她收到陳情，一名曾獲頒忠勤勳章的單身榮民過世後，其大陸胞妹欲領取遺產，退輔會卻要求其胞妹也要將該名榮民的骨灰遷出五指山示範公墓。

李彥秀表示，該名榮民在生前就希望葬在台灣，且留在示範公墓是對榮民貢獻的一種肯定，退輔會竟然要求領遺產也要遷出示範公墓。退輔會的地位是相當於遺產管理人，只是負責遺產稅申報、清點債務債權相關事項，從來沒有授權給退輔會決定榮民的遺產能不能發還給繼承人，要求領取骨灰後始得發還遺產的規定根本沒有法律授權。

退輔會服務照顧處長林夏富說，依據《民法》骨灰也算是財產之一，目前全國軍人公墓共有19萬個塔位，已經使用13萬多，所以政府觀念也希望大陸親屬能夠領出。

李翔宙則認為這是非常特殊的「個案」，單身榮民亡故後，大陸親屬來台申領遺產，可能許多是持用假證件的假親屬，所以退輔會是希望親屬能夠站在「孝道」立場，將骨灰領回奉祀。

(中時)