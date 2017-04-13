Uber新模式揭曉 將與租賃車業者合作

今Uber公佈回歸方案，Uber台灣區總經理顧立楷直接在現場展示如何使用app，投射到左右螢幕上，將直接報車資、秀出合作租賃車業者名稱。（張家豪攝）

今Uber正式公布新營業模式及新版App，Uber台灣區總經理顧立楷直接在現場展示如何使用App（live demo）。顧立楷解釋，同樣先輸入要去的地方，輸入完之後，App會直接秀出依據不同車種（菁英優步、尊榮優步），會即時直接報價車資。顧立楷強調，這是跟交通部、租賃業者溝通之後採用的方式。他說，確認叫車之後，會看到駕駛名稱資訊及秀出租賃車業者名稱。

Uber現場也請到Uber前司機，此次將再與Uber再合作，該Uber司機表示經考取4次，終於考上職業駕照。

顧立楷表示，新模式及App是跟交通部溝通結果，未來跟租賃車業者、計程車業者或任何職業駕駛合作，都是可能方向。新服務將從台北地區慢慢開始發展服務，「在叫車體驗乘車體驗與以前相比，可能來說請消費者多多包涵。」

(中時)