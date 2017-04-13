那兒太大包　褲襠毒藏遭警查獲

林姓毒品人口從褲襠裡拿出裝有安非他命的塑膠杯。（黎薇翻攝）

苗栗警方巡邏發現一名騎士騎乘未裝左側後照鏡的機車且行跡詭異，上前攔查發現是林姓毒品人口，員警盤查時林男神色慌張，褲檔又異常突出讓警方起疑，林男只好主動從褲檔裡拿出裝有2.10公克安非他命的塑膠杯，警方當場將他以現行犯帶回派出所。

竹南警分局大同派出所警員林坤祥、陳峻騏於11日早上9點20分，巡邏經過竹南鎮公義里公義路誠人橋頭時，發現一名男子騎乘未裝左側後照鏡的機車，且行跡可疑。

警方上前攔查認出林姓機車騎士是毒品人口，員警盤查時他神色慌張，褲檔處又異常突出，正常情況下，不可能會這麼「大包」。

林男自知難逃警眼，主動從褲檔裡拿出一個小型塑膠杯，杯裡裝有安非他命2.10公克。

竹南分局長陳宏賓呼籲，吸食毒品等於慢性自殺，將摧毀個人身心健康及家庭幸福，甚至危害社會和他人，呼籲民眾勿因好奇、誘惑、心情不好等因素，而碰觸毒品，遠離毒品方有健全人生。

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(中時)