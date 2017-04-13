那兒太大包 褲襠毒藏遭警查獲
苗栗警方巡邏發現一名騎士騎乘未裝左側後照鏡的機車且行跡詭異，上前攔查發現是林姓毒品人口，員警盤查時林男神色慌張，褲檔又異常突出讓警方起疑，林男只好主動從褲檔裡拿出裝有2.10公克安非他命的塑膠杯，警方當場將他以現行犯帶回派出所。
竹南警分局大同派出所警員林坤祥、陳峻騏於11日早上9點20分，巡邏經過竹南鎮公義里公義路誠人橋頭時，發現一名男子騎乘未裝左側後照鏡的機車，且行跡可疑。
警方上前攔查認出林姓機車騎士是毒品人口，員警盤查時他神色慌張，褲檔處又異常突出，正常情況下，不可能會這麼「大包」。
林男自知難逃警眼，主動從褲檔裡拿出一個小型塑膠杯，杯裡裝有安非他命2.10公克。
竹南分局長陳宏賓呼籲，吸食毒品等於慢性自殺，將摧毀個人身心健康及家庭幸福，甚至危害社會和他人，呼籲民眾勿因好奇、誘惑、心情不好等因素，而碰觸毒品，遠離毒品方有健全人生。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。