磚牆繪賽鴿笭 義竹老社區邁出社造第1步
嘉義縣義竹鄉平溪村在2位社區規畫師黃慶哲、陳惠娟領頭下，終於踏出藝術造鄉第一步，花了2個多月時間，動員5、60名人力投入，在社區路口打造富有地方特色的「賽鴿笭」牆面彩繪，以及一次把烏魚、玉米、蝦子3大產業呈現出來的入口意象，黃慶哲說，這個計畫不只是夢想的起點，也能喚起居民的對土地的認同。
黃慶哲和陳惠娟不僅有社規師身分，兩人更在社區發展協會擔任要角，分別擔任理事長和總幹事，選擇在留在故鄉，兩人都想替沒特色的平溪村建立風格，參與社規師培訓後，才開始對社區有想像，尤其又獲得熊藝術工作室蘇冠印、陳明鈺團隊的協助，高齡化社區終於動起來。
黃慶哲說，從嘉172線欲接嘉25縣道進入平溪村入口處，原本有一間老矮房，房子拆除後留下水泥還附著在一旁的磚房上，蘇冠印和陳明鈺利用遺跡既有線條，畫出賽鴿笭彩繪意象，並搭配村民所拼貼的馬賽克磚，讓路過民眾一目了然，一看就知道平溪村有賽鴿笭。
至於馬路另一側，烏魚頭、玉米身和蝦子尾的融合裝置藝術，則由村庄裡貼磁磚師傅協助完成，住居不過300多人的小村庄，因這個大計畫變得活絡、熱情，尤其12日的成果發表會，社區媽媽們一早起來搓湯圓、煮甜湯、款好料，就像辦喜事般，每個人都顯得喜氣洋洋。
黃慶哲認為，就是這分愛鄉愛土的心，居民才會力挺幫忙，同心把社區變美、變得有特色，接下來他還想把老樹空間活化，替長輩營造更舒適的乘涼、話家常空間。
(中時)
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