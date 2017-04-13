改善空汙 林佳龍建議中央加速修空汙法

台中市長林佳龍出席行政院會，建請中央督促中火更新設備並加速修法！（陳世宗翻攝）

台中市政府致力改善空氣品質，除成立跨局處空汙減量工作小組，更陸續推出各項全國首創或領先實施等措施，已使PM2.5濃度減少並將持續努力。市長林佳龍也於行政院會中建請經濟部協助，督促台電比照林口電廠更新設備；並盼加速修正空汙法令，以利市府推動相關措施。

行政院林全院長表示，空汙改善是全民一致、中央及地方共同面臨的問題，PM2.5年平均濃度減量目標108年18微克/立方米，是環保署經具體依據評估出的短中期目標，中央也具信心可達成，終極目標與台中市一樣，朝PM2.5年平均濃度降至15微克/立方米努力。

環保署長李應元也表示，PM2.5年平均濃度降低是國家重要方針，感謝地方政府及中央各部會合力推動。

行政院今日召開第3544次會議，由行政院環保署進行空氣汙染防制策略規劃報告，討論相關作為及推動成果。林佳龍發言指出，空汙是每人每天生活面臨的威脅，台中市政府已成立跨局處空汙減量小組，有數十項空汙改善及防制措施，其中更有近20項屬全國首創或領先。例如鼓勵業者將鍋爐從燃油改為燃氣就備受肯定，市府也同步做好配套措施，加上執行稽查，將有效減少細懸浮微粒及硫氧化物，改善空品。

林佳龍表示，對於台電林口電廠已陸續汰換3部高效率超超臨界發電機組，排放限值相對於台中火力發電廠較低；台中現有發電機組除規劃部分改為燃氣外，燃煤部分也加嚴標準，建議經濟部協助督促台中電廠比照更新設備，提升防制性能；此外，也建請加速修正空汙法令，以利縣市政府推行空汙改善措施。

林佳龍說，目前中央訂定PM2.5年平均濃度減量目標，108年為18微克/立方米，中市目標為109年降至15微克/立方米，建議中央可衡量時程及目標設定，共同朝PM2.5於109年降至15微克/立方米努力；此外，空汙有相當多比例來自境外，應公布數據資訊讓大眾瞭解，境內三種污染源，在各縣市也有不同的比例，期待地方與中央密切一體努力，回應人民期待。

環保局認為，市府104年成立空汙減量工作小組，廣邀專家學者及NGO參與，跨局處推動污染減量，有數十項空汙改善及防制措施，其中更有近20項全國首創，中市的PM2.5年平均濃度從100年的35微克/立方米，逐年下降到105年的22.8微克/立方米，減少35%。

再加上「8年100萬棵植樹計畫」及空地綠美化，2年來已種下約49萬5,000棵樹木，多處空地及垃圾掩埋場都變身環保綠地。市府將持續多管齊下改善空汙，為生活品質把關。

(中時)