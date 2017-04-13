向空污宣戰 政府加民間共投入2150億元

林揆 說明空污措施向空污大作戰。（呂雪彗攝）

行政院長林全（右2）13日主持行政院院會後記者會，環保署長李應元（左2）、經濟部長李世光（左）、交通部次長王國材（右）出席記者會。（中央社）

行政院長林全今天上午親上火線宣示防制空污的決心，政府加上民間，總共要投入2150億元，改善PM2.5濃度。

林全表示，至108年底政府投入365億、台電投入101億、民間投入1684億元，共投入2150億元使PM2.5濃度改善比率達18.2％，自每立方公尺22微克降至18微克，空污紅色警戒站，要從每天997處，降到528處。可以說要降1％PM2.5，相當要投入100多億元經費。

林揆今天率環保署長李應元、經濟部長李世光、交通部次長王國材與發言人徐國勇一字排開舉行記者會，親自解說政府空汙防治策略與媒體相關問題。他說，環保署邀集相關部會討論空汙防制中短期行動方案，盤點出14項措施，「要開14個戰場去面對空汙」，包含胡蘿蔔和棒子，以2015年底的空汙標準作為改善基準，盼正2019年的空氣品質改善到先進國家水準。

政府3年斥資175億元進行移動污染源防制，包括淘汰柴油大貨車一、二期8萬輛，三期加裝濾煙器3.8萬輛，汰除二行程機車100萬台，其中一二期柴油大貨車汰舊補助15-20萬元、換新財政部加碼貨物稅定額5萬元。

另在港區、國家風景區等44處設空污禁區，禁止二行程機車或柴油大貨車進入，或設攔檢站，未來擬大至80處。

對於工商業界憂慮過嚴環境保護會影響經濟發展，林全巧妙以車子的馬力與冷氣、音響為例，國家經濟發展一如車子需要好的馬力引擎，但要舒適環境，車子也不能少了音響與冷氣，但這些也會耗能，造成引擎負擔，「但難道我們就不要做嗎？」不能因為妨礙經濟發展就不管空污改善。

至境外移入如何防制？尤其來自大陸的霾害。林揆說，至來自中國大陸境外的PM2.5，要如何解決？林全說，境外空污難以控制，不只是對岸，日本、韓國、菲律賓對台灣都有影響，台灣也會影響他國，可以透過國際之間合作，在國際會議形成共識更有幫助，但這不是操之在我。去年反空污大遊行後，民氣可用，政府先提出解決國內的具體方案，把手邊能克服的問題先解決。

(工商)