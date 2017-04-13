不滿醫師演講介紹毒品 民團告發疾管署副署長
「滿天星反毒陣線」質疑疾管署醫師黃士澤、榮總醫師顧文瑋等人到處主講跑趴講座，公然鼓勵用毒，教授毒品使用方法，美其名叫愛滋病防疫，實際上講座主題和內容全是在談跑趴用毒品，但疾管署副署長羅一鈞卻坐視不管，涉嫌包庇。今天下午到台北地檢署告發黃、顧、羅3人違反毒品危害防制條例、醫師法，並要求撤銷3人醫師資格。
反毒陣表示，黃、顧2人都是醫師，經常到各社團演講跑趴用藥，但毒品就是毒品，沒有任何灰色空間。
反毒陣認為，黃的簡報圖文和內容全在鼓勵用毒品，這已經是明顯引誘吸毒犯罪，罪證明確 。但疾管署副署長羅一鈞不但不出來面對道歉認錯，還堅持是抺黑造謠，硬拗是在做愛滋病防疫講座，涉嫌包庇。反毒陣表示，黃醫師行為，違反毒品危害防制條例第七條，引誘他人施用毒品者，可處十年以下有期徒刑。
另外，違反醫師法第五條，已任醫師者，曾犯毒品防制條例，經判刑確定，將撤銷或廢止醫師證書。此外，包括疾管署副署長羅一鈞包庇下屬罪嫌，公務員涉嫌違反毒品條例者，均應該撤銷醫師資格。
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(中時)
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