全套交流道有譜 雲林駕駛有福了
國道3號古坑交流道去年5月開通，不過卻只有半套，若從此交流道上國道3號，只能往南，不能往北；國3上的車輛只有往北的能在此下交流道，往南的不行，造成駕駛十分不便，且每每下錯交流道。立委劉建國極力爭取，在交通部長賀陳旦同意下，建置雙向可上可下、可北可南的交流道。
劉建國指出，全國大部分縣市境內皆有3個完整南北出入交流道，目前只有雲林縣與彰化縣沒有，以國道3號在雲林境內長度約20公里，只有一個完整的斗六交流道(260km)，而鄰近的嘉義縣境內，就有梅山交流道(279km)、竹崎交流道(290km)、中埔交流道(297km)，相較之下對雲林縣相當不公平。
對此，賀陳旦同意補助增設國道3號古坑完整的雙向交流道，先期規畫費用560萬元，請雲林縣府先行規畫設計，規畫程序完成後，全力協助補助工程及用地費。
(中時)
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