三總辦護理師走秀 呂秋遠諷：不如辦跆拳道大賽

律師呂秋遠在臉書發文，質疑三總舉辦護理師走秀比賽和醫療專業無關。（擷取自呂秋遠臉書）

三總日前舉辦護理師走秀大賽，律師呂秋遠今天在臉書發文質疑，「走秀跟醫療專業有任何關聯嗎？」如果三總高層舉辦這類比賽，如果繼續這樣下去，也不用怪民眾去意淫護理師，包括「人好正，好想生病去看她」、「穿護士服角色扮演」等等的話，也就不要太介意了，反正醫院老闆都不尊重這個專業了。

為提升護理師形象，展現制服底下護理師的活潑面貌，在五月護師節前，三軍總醫院本月12日舉辦「決戰職場伸展台，護理之星形象競賽」，21位來自手術室、內外科加護病房、急診室、呼吸照護中心的護理師除了穿著護理師服，也展現平日穿著風采，最後選出三名佳麗。

不過律師呂秋遠今在臉書質疑，「走秀跟醫療專業有任何關聯嗎？高層以為顛覆護理師專業形象，對護理師有任何好處？這麼會走秀，誰要待在那個血汗工廠？讓護理師去練習走檯步，會比練習跆拳道要重要？護理師受到的性騷擾，高層有注意過這個問題嗎？」

呂秋遠表示，並不是說護理師不能有輕鬆的一面，但也應該考慮護理師的工時問題，如果參加的護理師是非自願，這家醫院大概是有心要轉型為經紀公司，看病要注意會不會有醫療疏失才好。並諷刺「醫院辦跆拳道大賽，我還會比較尊敬高層啦！」

也有網友質疑，「軍方系統醫院就是匪夷所思」、「急診室還不夠忙嗎？」也有同是護理師的網友留言，「發現護理師的『專業素養』才重要吧!難不成以後醫療院所徵人時要篩選外貌、身材？ 醫療業要晉升八大行業還是兼職娛樂業？」要求不要再「矮化」、「愚化」醫護人員，「已經很忙又得不到尊重，還來這一招。」

(中時)