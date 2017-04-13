未清狗大便挨罵 竟打傷路人被起訴

陳姓男子不滿他在公園遛狗，未清理狗大便，遭路人指責，惱羞成怒，竟朝路人頭部揮打，被控傷害罪；台北地檢署今起訴陳男，聲請簡易判決處刑。

陳男今年初在住處附近的公園遛狗時，未清理狗大便，被路過的老翁指責，陳男不滿老翁的口氣，2人發生口角，突然間，陳怒朝老翁頭部揮拳，造成老翁耳朵及後頸擦、挫傷。

事後老翁驗傷後報警提告；檢方調查時，陳承認因一時情緒失控才動手傷人，依法將他起訴。

(中時)